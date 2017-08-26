В Донецке запустили ретро-трамваи. Новости

В Донецке сегодня, 26 августа, запустили 2 ретро-трамвая. Они курсируют по маршруту №1 «Донецкий металлургический завод» – «Железнодорожный вокзал», передают интернет-ресурсы НКТ*.

«Каждый раз на праздники мы запускам ретро-трамваи, и сегодня это не стало исключением. Сейчас на рейсе находится 2 трамвая: первый выехал из депо в 8:50 и вернется обратно в 15:46, второй — в 9:40 и заедет в 16:20», – сказал представитель коммунального предприятия.

Напомним, 26 и 27 августа в Донецке отмечают День города и День шахтера.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория