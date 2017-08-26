В Донецке на рынке ищут взрывчатку. Новости

В Донецке на рынке ищут взрывчатку

ДН

26.08.17 23:03dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Сегодня, 26 августа, более часа назад было перекрыто движение в районе Калининского рынка в Донецке. Об этом сообщается в социальных сетях.

Отмечается, что закрыт для проезда бул. Шевченко. На месте находятся сотрудники «МЧС». Как информируют местные жители, на рынке ищут взрывчатку.

  • Ксения: «Что в калининском?? На рынке стоит МЧС и пожарка перекрывакт дорогу в город»;
  • Оксана: «Говорят, заминировано. Перекрыта вся аллея и дорога в город от Шахтостроителей до Владычанского»;.
  • Iskander: «Кто знает что с Калининским рынком, оцеплен полностью военными, МЧС и полицией, просят всех находиться дома, кто знает в чем причина? По разговором вояк я понял, что они что-то там все-таки нашли. Больше ничего не говорят, только чтоб дома сидели ждут сканеров вроде»;
  • Оксана: «Мы спросили что происходит, нам ответили: пока не рвануло, значит все нормально».

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