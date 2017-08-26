В Донецке на рынке ищут взрывчатку. Новости

Сегодня, 26 августа, более часа назад было перекрыто движение в районе Калининского рынка в Донецке. Об этом сообщается в социальных сетях.

Отмечается, что закрыт для проезда бул. Шевченко. На месте находятся сотрудники «МЧС». Как информируют местные жители, на рынке ищут взрывчатку.