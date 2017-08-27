В Снежном взрывным устройством ранен ребенок. Главная

В Снежном (НКТ*, Донецкая область) ранен ребенок. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«25 августа, уточняя полученную от члена «ДНР» информацию о 15-летнем мальчике, который 15 августа получил ранения в результате срабатывания взрывного устройства, наблюдатели посетили городскую больницу №2», – говорится в сообщении.

Медицинский персонал больницы сообщил членам патруля Миссии, что 15 августа, около 15:10, к ним доставили мальчика с незначительными осколочными ранениями нижних частей обеих ног и пальца правой руки, которые он получил в результате взрыва, произошедшего ранее в тот же день, когда он играл с взрывным устройством у себя дома на ул. Щепкина, 12. Медработники добавили, что впоследствии он был выписан из больницы по просьбе матери. По словам медиков, мать подростка сказала им, что отвезет сына в Российскую Федерацию, где она проживает, для дальнейшего лечения.

После этого команда СММ посетила дом на ул. Щепкина, 12. Трое жителей этого дома (двое мужчин в возрасте 40–49 лет и женщина 60–69 лет) по отдельности рассказали, что слышали о полученных мальчиком ранениях.

Напомним, две пожилые женщины получили ранения в результате взрыва в лесополосе вблизи блокпоста Вооруженных сил Украины к северу от подконтрольного правительству пос. Березовое.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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