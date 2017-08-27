Сводка из зоны АТО за 26 августа: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) в зоне АТО 35 раз применяли оружие, используя стрелковое оружие. Потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщают в пресс-центре штаба АТО.

На мариупольском (приморском) направлении зафиксировано наибольшее количество случаев открытия огня со стороны противника: НВФ 6 раз обстреливали из крупнокалиберных пулеметов украинские укрепления на подступах к Водяному. Краткосрочные огневые провокации зафиксированы и в районах Широкино и Павлополя.

На донецком направлении в конце суток незаконные вооруженные формирования дважды били из гранатометов по Авдеевский промзоне. Кроме того, боевики несколько раз обстреливали из стрелкового оружия украинские опорные пункты неподалеку Зайцевого.

На луганском направлении зафиксирован лишь один обстрел у Станицы Луганской.

При этом представители «ЛНР» заявили о шести обстрелах своих позиций со стороны ВСУ.

По их данным, обстрелам подверглись районы поселка городского типа Фрунзе, сел Нижнее Лозовое и Калиновка. Огонь велся из автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ, подствольных гранатометов ГП и стрелкового оружия.