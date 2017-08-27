Беспилотник ОБСЕ попал под обстрел, фиксируя бой. Новости

Беспилотник Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ попал под обстрел в Ясиноватском районе Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.

«25 августа, около 11:00, осуществляя полет беспилотного летательного мини-аппарата (БПЛА) над северо-восточной окраиной подконтрольного правительству с. Архангельское (32 км к северу от Донецка), команда СММ услышала приблизительно 10 выстрелов из стрелкового оружия примерно в 100 м к западу» – говорится в сообщении.

По оценке наблюдателей, огонь велся по БПЛА. Они совершили посадку БПЛА и забрали аппарат, который поврежден не был.

При этом в миссии подчеркнули, что заранее сообщили Совместному центру контроля и координации (СЦКК) об осуществлении этого полета.

Там же, находясь примерно в 6 км к востоку от с. Архангельское, за 1 минуту наблюдатели слышали 6 взрывов, оцененных как огонь из артиллерии (неустановленного типа) в 3–5 км к западу. Находясь на расстоянии примерно 2 км к юго-востоку от подконтрольного правительству с. Лебединское (16 км к северо-востоку от Мариуполя), примерно за 30 минут члены патруля Миссии слышали 2 взрыва неопределенного происхождения на неустановленном расстоянии к востоку.

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