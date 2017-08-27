Ситуация в пунктах пропуска утром 27 августа. Новости

Сегодня утром, 27 августа, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, вчера пассажиро-транспортный поток оставался интенсивным. Всего за минувшие сутки линию разграничения пересекли 33500 человек и 5300 транспортных средств:

«Майорск» - 7295 человек и 1120 транспортных средств;

«Марьинка» - 8765 человек и 1940 транспортных средств;

«Новотроицкое» - 6545 человек и 1440 транспортных средств;

«Гнутово» - 2980 человек и 795 транспортных средств;

«Станица Луганская» - 7910 человек.

Сегодня, 27 августа, утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорск» - 20/75

«Марьинка» - 70/70;

«Новотроицкое» - 20/40;

«Гнутово» - 5/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

«Администратор»: «06:54. С Курахово на Донецк пеших совсем мало. Один навес и пропускают быстро. Машин на Донецк 41 штука»;

«Администратор: «9:05. Мы выехали из Донецка в 4 утра и уже час как в Угледаре. Сегодня бодрячком всех пропускали, скоренько».

КПВВ «Новотроицкое»:

Сергей: «8:48. Связи на блокпостах нет, а когда приезжают домой - домашняя рутина затягивает, и само собой забывается написать в интернет, что тебя волновало».

О ситуации на других КПВВ очевидцы не сообщают. В основном на данный момент собирающиеся пересекать линию разграничения задают вопросы об обстановке и наличии очередей: пешеходной, льготной и автомобильной. В обсуждении ситуации, которая была вчера, многие указывают на плохую мобильную связь в районе КПВВ.