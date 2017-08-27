На Луганщине бывшие участники АТО борются за землю. Новости

Бывшие участники АТО Новоайдарского района (Луганская обл.) обвинили свой союз ветеранов, а так же главу райгосадминистрации, в нарушении законов. По их словам, им не выдают положенные участки земли.
«У них свой синдикат» – именно так описывает работу союза ветеранов Новоайдарского района участник АТО Виктор. После того, как отслужил в 92-й бригаде и демобилизовался, не смог получить участок земли, положенный ему по закону. «Это неорганизованный союз, который никаких вопросов не решает в пользу демобилизованных. В прошлом году мы в составе представителей сел пытались выбрать председателя союза. Но оказалось, что пришел самозванец. Абсолютно не участник боевых действий», – сообщил Виктор.
Без земли остались еще десятки бойцов. Они вышли на митинг. Так выражали свое недовольство действиями местных властей и недоверие союзу ветеранов. «Нам всегда везде отказывают по земле, какую нам должны дать. И помощи никакой нет. Ничего не обещают – одни отказы. Сколько подавали заявлений – все отказы. Ходили к голове – нету земли», – рассказал ветеран АТО Сергей.
Глава Новоайдарской райгосадминистрации заверяет, получить земли могли все, кто подал документы и прошел процедуры, как того требует закон. «Кто писал заявления в союзе, в Госгеокадастр – всем выделялась. Все на рассмотрении. Если они обращались в Госгеокадастр и та земля уже была за кем-то закреплена, то поверьте мне, что это вопрос частной собственности», – отметил глава Новоайдарской райгосадминистрации Виктор Сергиенко.
С обвинениями в свой адрес не согласен и руководитель Новоайдарского союза ветеранов. Заверяет, он содействует всем, а не выборочно. «Кто хочет вступать – вступают. На данный момент у нас 73 человека входит в союз», – сказал руководитель отдельного подразделения всеукраинского объединения участников боевых действий и волонтеров АТО в Новоайдарском районе Александр Свистула.
После того, как конфликт предали огласке, стороны начали диалог. Несогласные после переговоров таки вступили в союз ветеранов.
Источник: ТК «ЛОТ» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
Читайте также:
- В Луганской области проживает 5374 участников АТО
- В Дружковке проживает 198 участников АТО
- Более 200 тыс. военнослужащих в зоне АТО получили статус участника боевых действий
- Как получить статус участника войны и какие льготы полагаются
- На Львовщине переселенцы разработали программу по жилью
- В Покровске участники АТО могут получить землю
- В Славянске для 33 участников АТО выделят землю в Семеновке
- Участники АТО недовольны землей, предложенной им в Мариуполе (Фото, Видео)
- В Мариуполе захламили участок для ветеранов АТО. Власти будут штрафовать нарушителей по максимуму (Фото)
- Участники АТО на Луганщине будут строить дома, заниматься садоводством и сельским хозяйством. Для этих целей зарезервировано 695,9 га земли
- Как и сколько земли может получить каждый украинец. Инфографика
- «На моей птицеферме пахнет хвоей», – участник АТО развивает бизнес на Донетчине
- «Казацкое подворье» переселенца из Донецка – сыры и мясные деликатесы (Фото)
- В Закарпатье отказывают переселенцам в праве на землю, прикрываясь бойцами АТО
- Бесплатная земля: сколько и для чего можно получить. Комментарий юриста
Комментарии