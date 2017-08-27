На Луганщине бывшие участники АТО борются за землю. Новости

Бывшие участники АТО Новоайдарского района (Луганская обл.) обвинили свой союз ветеранов, а так же главу райгосадминистрации, в нарушении законов. По их словам, им не выдают положенные участки земли.

«У них свой синдикат» – именно так описывает работу союза ветеранов Новоайдарского района участник АТО Виктор. После того, как отслужил в 92-й бригаде и демобилизовался, не смог получить участок земли, положенный ему по закону. «Это неорганизованный союз, который никаких вопросов не решает в пользу демобилизованных. В прошлом году мы в составе представителей сел пытались выбрать председателя союза. Но оказалось, что пришел самозванец. Абсолютно не участник боевых действий», – сообщил Виктор.

Без земли остались еще десятки бойцов. Они вышли на митинг. Так выражали свое недовольство действиями местных властей и недоверие союзу ветеранов. «Нам всегда везде отказывают по земле, какую нам должны дать. И помощи никакой нет. Ничего не обещают – одни отказы. Сколько подавали заявлений – все отказы. Ходили к голове – нету земли», – рассказал ветеран АТО Сергей.

Глава Новоайдарской райгосадминистрации заверяет, получить земли могли все, кто подал документы и прошел процедуры, как того требует закон. «Кто писал заявления в союзе, в Госгеокадастр – всем выделялась. Все на рассмотрении. Если они обращались в Госгеокадастр и та земля уже была за кем-то закреплена, то поверьте мне, что это вопрос частной собственности», – отметил глава Новоайдарской райгосадминистрации Виктор Сергиенко.

С обвинениями в свой адрес не согласен и руководитель Новоайдарского союза ветеранов. Заверяет, он содействует всем, а не выборочно. «Кто хочет вступать – вступают. На данный момент у нас 73 человека входит в союз», – сказал руководитель отдельного подразделения всеукраинского объединения участников боевых действий и волонтеров АТО в Новоайдарском районе Александр Свистула.

После того, как конфликт предали огласке, стороны начали диалог. Несогласные после переговоров таки вступили в союз ветеранов.

Источник: ТК «ЛОТ» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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