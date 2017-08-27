В Луганской области в пожаре сгорели жилых пять домов (Фото). Новости

В с. Дубовое (Новоайдарский район, Луганская обл.) из-за возгорании сухой травы огонь перебросился на жилые дома. Об этом сообщает Главное управление по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Сообщение о пожаре в службу спасения поступило 26 августа в 12:43. По прибытию к месту вызова было установлено, что на открытой территории горит сухая трава на площади около 4 га, огонь зашел в с. Дубовое, где уже горят нежилые дома и угроза была угроза распространения огня на жилые.

Для тушения были вызваны дополнительные наряды, но огонь повредил четыре нежилых здания, уничтожил пять жилых. Пожарным удалось спасти от огня 7 домов. Площадь пожара сухой травы составила 7 га.

Сейчас выясняются причины и обстоятельства возникновения пожара.