День города и День шахтера в Покровске (Фото). Новости

Вчера, 26 августа, в Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) прошел первый день празднования Дня города и Дня шахтера.

В городском парке «Юбилейный» проходили разнообразные выставки, мастер-классы, спортивные соревнования и конкурсы для детей. А вечером на большой профессиональной сцене состоялась торжественная часть мероприятия.

Традиционно в день рождения города местная власть отмечает лучших представителей громады, которые своим трудом способствуют развитию и процветанию Покровска. 24 человека были отмечены Почетными грамотами Покровского городского совета, еще 10 получили благодарности – за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, весомый личный вклад в развитие Покровска и по случаю Дня города и Дня шахтера. Среди награжденных – горняки и сотрудники миграционной службы, педагоги, медики и правоохранители, представители коммунальных предприятий и социальной сферы, работники транспорта и предприниматели.

Завершился праздник концертом. В нем участвовали местные коллективы и исполнители: «Магия», «Арго», кавер-трио «Пикул Вейс», Валерия Декастро, и популярные артисты: коллектив «VALNA Project» и певец из Кубы, победитель «Новой волны-2013», участник Евровидения Роберто Кель Торрес. Праздничную программу продолжила дискотека под хиты 80-90 годов.

Источник: ТК «Орбита»

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