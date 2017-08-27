Миграция в Украине: Какие регионы привлекают переселенцев (Инфографика). Новости

За 3 года вооруженного конфликта на Донбассе более 1,5 млн переселенцев с временно неподконтрольных украинской власти территорий рискнули начать новую жизнь. Тем, кому не повезло сразу устроиться на другом месте, продолжают искать лучшей жизни. Какие регионы больше всего привлекают переселенцев и являются наиболее доброжелательными для них выясняло «Слово і діло», проследив маршруты внутренних мигрантов.
По статистике, в июле количество официально зарегистрированных внутренних переселенцев возросло на 2680 человек. Традиционно наиболее привлекательными для них остаются подконтрольные пространства Донетчины и Луганщины, а также Харьковщина и Киев.
Однако в течение июля из густонаселенной внутренними мигрантами Донетчины на другие украинские территории переехали 3330 человек. Наиболее безопасными и комфортными для проживания им показались столица Украины и подконтрольные города Луганщины. В частности, в прошлом месяце Киев пополнился на 1642 жителя, а Луганская область – на 1857.
Те, кто по определенным причинам не смогли поселиться в столице, пополнили население Киевской области – таких оказалось 554 человека. Чуть больше – на 874 – прибавилось жителей Харьковской области. Еще несколько сотен решили поискать счастья в крупных промышленных областях – Запорожье и Днепропетровщине, а также на юге – Херсонщине и Одесской области. Другие регионы, судя по статистике, влекут внутренних мигрантов значительно меньше.
Однако в некоторых регионах наблюдается обратная статистика: в Полтавскую, Львовскую, Хмельницкую и Закарпатскую области в течение июля вынужденные переселенцы не только не прибывали, но и оставляли эти регионы. Стоит отметить, Закарпатье, Львовщина и Хмельницкая область, как и весь западный регион, является наименее заселенным переселенцами.
Инфографика создана согласно данным Министерства социальной политики Украины.
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