Возле КПВВ «Марьинка» заминирована территория, – ОБСЕ. Главная

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ увидели мины неподалеку от КПВВ «Марьинка». Об этом говорится в отчете Миссии.

«25 августа члены патруля Миссии впервые видели 25 противотанковых мин в поле в 2,5 км к северу от дороги Н15, на расстоянии примерно 600 м к западо-северо-западу от контролируемой Вооруженными силами Украины стороны КПВВ вблизи подконтрольного правительству г. Марьинка (12 км к юго-западу от Донецка)», – говорится в сообщении.

Напомним, две пожилые женщины получили ранения в результате срабатывания взрывного устройства вблизи блокпоста Вооруженных сил Украины к северу от подконтрольного правительству пос. Березовое (31 км к юго-западу от Донецка)