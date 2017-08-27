Как за год изменились выплаты переселенцам (Инфографика). Новости

Самое большое совокупное количество государственных выплат внутренне перемещенным лицам из временно неподконтрольного украинской власти Донбасса и аннексированного Крыма в 2017 году было осуществлено в Донецкой области и в Киеве – 56,4 млн грн и 29,9 млн грн соответственно. Об этом, согласно данным Министерства социальной политики Украины, сообщает «Слово і діло».

Причем, если сравнивать с прошлым годом, то в 2017 году объем выплачиваемого переселенцам пособия в Киеве увеличился, а в Донецкой области – снизился.

Всего с начала 2017 года количество внутренне перемещенных лиц сократилась на 63971 человека. Соответственно уменьшились и выплаты. Больше всего это заметно на примере Донецкой области – на 6,1 млн грн, Луганщины – на 4,6 млн и Полтавской области – на 1,7 млн.

Между тем, все больше людей, получающих материальную помощь, регистрируются в Киеве (рост выплат по сравнению с прошлым годом составляет 0,6 млн грн), Киевской (0,3 млн грн) и Одесской области (0,2 млн грн).

При этом наиболее популярными среди переселенцев регионами остаются Донецкая, Луганская, Харьковская области и Киев – именно сюда чаще всего выезжают люди с неподконтрольных территорий и зоны боевых действий.

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