Возможные сценарии, по которым люди, выезжая на работу за границу, могут попасть в ловушку. Новости

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил на прошлой неделе о разоблачении преступной схемы, в которой бывших украинских военных, участников боевых действий на Донбассе, заманивали на работу также в Россию для того, чтобы, по словам Грицака, потом обвинить их в террористических актах и диверсиях. Председатель СБУ заявил сначала о задержании двух подозреваемых. По одной из них – Дарьи Мастикашевой – появлялись сообщения в российских СМИ, что якобы ее похитили. Затем стало известно о задержании третьего предполагаемого участника этой схемы, которого Грицак называет «куратором». О возможных сценариях, по которым люди, выезжая на работу за границу, могут попасть в ловушку, рассказала в эфире «Радио Свобода» пресс-секретарь организации «Ла Страда - Украина» Ольга Дунебабина (на фото).

По ее словам, конкретно таких случаев – вербовка для обвинения затем в совершении террористических актов, раньше не было. «Резонансное и такое громкое дело из последних по вербовке трудовых мигрантов из Украины в Россию – это, конечно, "дело наркокурьеров". Но мы можем говорить о том, что такой сценарий – возможен в контексте информационной войны: если бы бывшие участники АТО совершили террористический акт в России, он был бы очень "громким", и обвинять украинскую сторону можно было бы, в том числе в совершении терактов на территории Российской Федерации», – сказала Ольга Дунебабина.

Она отмечает, что кроме того, люди, которые остаются на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей, имеют большой риск попасть в ситуации трудовой эксплуатации как на Донбассе, так и на территории Российской Федерации. «Потому что они не защищены сейчас украинским законодательством и украинскими правоохранителями, потому что мы не имеем туда прямого доступа. Поэтому они попадают в очень серьезную категорию риска. И какое количество людей ранее проживало на временно неподконтрольных территориях, а сейчас работает в России, и как они там работают ... Ну, то, что они там работают неофициально, это – 95%. Но, являются ли они жертвами трудовой эксплуатации, мы не можем сказать, потому что их очень трудно обнаружить. И если нет резонансных дел, если родственники или близкие или даже российская сторона, российские правозащитные организации или правоохранительные органы не обращаются в Украину с такой информацией, то обнаружить их практически невозможно», – рассказала пресс-секретарь.

По ее словам, ситуации по трудовой эксплуатации и, например, похищение людей с целью трудовой эксплуатации есть – об этом говорит мониторинговая миссия ООН, например. Если допустить, что так случилось: люди приехали на работу в другую страну, а их задержали и обвиняют в каком-то преступлении, то такие люди могут рассчитывать на Министерство иностранных дел Украины. На посольство. Нужно, чтобы обратились они сами или родственники – это тот механизм, который может помочь. Статус жертвы торговли людьми предоставляет Министерство социальной политики Украины. Статус дает возможность получения материальной, психологической и правовой помощи – тот необходимый пакет социальных услуг, в которых нуждается такой человек.

Вторая организация, предоставляющая такую ​​помощь – это Международная организация по миграции, она также работает в Украине. «Они также помогают. И на самом деле можно говорить, что их помощь более качественная, потому что, по крайней мере, у них есть приют для пострадавших от торговли людьми, в котором те могут находиться и получать там всю необходимую помощь, особенно – медицинскую и психологическую», – сообщила Ольга Дунебабина.

Пресс-секретарь рассказала, что динамика торговли людьми критически изменилась, когда появилось большое количество внутренне перемещенных лиц, выехавших из неподконтрольных территорий на подконтрольную Украине территорию. «Они потеряли очень много: работу, дом. И они могут соглашаться на любые предложения работы, любые условия, выезжать по любым документам или даже без документов. Их очень много, и их сложно будет потом возвращать, потому что у них часто нет большого количества родственников и друзей, которые могут помочь, могут обратиться к общественным организациям или в Министерство иностранных дел», – считает она.

Ольга Дунебабина отмечает, что торговля людьми – это очень прибыльный бизнес, он является третьим в мире после торговли оружием и наркотиками. «Это факт. И остановить такое преступление очень сложно, потому что оно может организовываться в одной стране, осуществляться в другой, и дойти до верхушки – того, кто руководит – очень сложно. Полиция арестовывает только вербовщиков – самое низшее звено. Что нужно делать? Нужно предоставлять качественную социальную помощь, создавать больше рабочих мест, повышать заработные платы – ну, то есть это такие очень банальные вещи для того, чтобы не было такой приманки выезжать за границу», – говорит пресс-секретарь.

По данным директора по маркетингу рекрутингового сайта Headhunter Ирины Брицкой, из года в год количество вакансий для украинцев относительно работы за рубежом растет. «Во-первых, если рассматривать какие вакансии появляются, какие страны наиболее активно приглашают украинских соискателей, то, конечно, сейчас лидирует Польша – в отличие от предыдущих лет, когда лидировала Россия. Понятно, по каким причинам произошли такие изменения. Большая часть вакансий – это какие-то рабочие специальности, аграрный сектор, например, сезонные какие-то работы. И можно объяснить, почему так происходит: польские рабочие, польское население едет работать дальше в Европу. А те страны, которые или были близки к СССР, например, страны Балтии, или страны, которые расположены рядом с нами, требуют персонала, в том числе, и квалифицированного. И, конечно, возникают вакансии другого уровня: медиков приглашают, IТ-специалистов приглашают. Здесь уже все немного по-другому: здесь нужна другая подготовка, здесь открываются рабочие визы (т.е. никто не едет работать до трех месяцев, что сейчас стало возможным в связи с «безвизом»), подписывают документы. И действительно, таких вакансий становится все больше», – рассказала она.

Ольга Дунебабина подтвердила, что ситуация действительно выглядит так. «Действительно специалисты не будут выезжать за границу на 3 месяца как сезонные рабочие. Они оформляют трудовые визы. Это действительно инженеры, IТ-специалисты. Очень много выезжают в Сингапур, который активно развивается и нуждается в специалистах. Сезонные рабочие – незащищенные, так как они часто выезжают на 3-4 месяца, часто выезжают неофициально. Они едут, потому что за ту работу, которую они выполняют в Европе, они получают в Украине значительно меньшие средства. Самая распространенная проблема – что им просто не платят. Но также есть жалобы, что вот людей пообещали задействовать в сельскохозяйственных работах, а повезли на строительство, что гораздо труднее. Но если люди едут на сезонные работы официально, то они могут обращаться к правительству страны, в которую они приехали, в правоохранительные органы и жаловаться на недобросовестного работодателя. Если люди поехали неофициально, они так же могут обратиться, но их просто депортируют. Что касается безвизового режима, то нужно чуть больше времени, чтобы видеть первые результаты и последствия», – резюмировала пресс-секретарь.

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