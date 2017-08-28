Бродячих собак в Мариуполе тестируют на агрессию. Новости

Работники предприятия «Счастливые животные» в Мариуполе (Донецкая обл.) для отловленных бродячих собак проводят 3 теста: на пищевую, территориальную агрессию и агрессию к человеку. Если собака смирная и здоровая – ее стерилизуют, прививают и ищут ей хозяина.
Если пес прошел тестирование на «неудовлетворительную» оценку (оказался агрессивным) – его приходится усыплять. На данный момент определяют агрессию собаки сотрудники «Счастливых животных», но в будущем планируется принять в штат кинолога, который более профессионально сможет оценить состояние животного.
«Даже агрессивных собак, если они молодые и здоровые, мы стараемся пристроить, ведь кому-то они могут быть нужны для охраны», – говорит ветеринар Галина Лекунова.
К слову, как отмечают сотрудники предприятия, опасных для человека собак в городе немного.
«Мы отлавливаем собак по всему городу, но пока это происходит только по заявкам населения. К нам обращаются представители комитетов самоорганизации населения, дежурные исполкома и простые горожане», – говорит директор МКП «Счастливые животные» Анатолий Бахеркин.
В ближайшем будущем предприятие планирует закупить спецавтомобили для отлова животных, чтобы не только работать «по заявкам», но и самостоятельно патрулировать город и отлавливать бродяжек.
Источник: mrpl.city
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