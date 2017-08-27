На Луганщине перевернулся автомобиль (Фото). Главная

В Беловодском районе (Луганская обл.) перевернулся автомобиль. Об этом сообщает отдел управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

Травмированы водитель и три пассажира, среди которых 14-летняя девушка.

Следует отметить, что сам водитель «Renault Kangoo» отметил 18-летие в апреле этого года, а право на управление автомобилем получил в июне.

Автопроисшествие произошло 24 августа в 7 вечера. Полицейские из дорожного надзора, которые выезжали на место ДТП, обнаружили, что в автомобиле была треснувшей задняя балка. Именно из-за этой технической неисправности у иномарки во время движения оторвалось заднее колесо. «Недостаток опыта помешал водителю справиться с управлением и он выехал за пределы проезжей части. После этого автомобиль с водителем и пассажирами перевернулся. В результате ДТП все четверо получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в больницу. Этот факт зарегистрирован в Беловодском отделе полиции, проводятся дальнейшие проверки», – говорится в сообщении.