В ОБСЕ отметили уменьшение случаев нарушения «школьного перемирия». Новости

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала меньшее число нарушений режима прекращения огня на Донбассе по сравнению с предыдущими сутками. Об этом говорится в сообщении миссии, опубликованном сегодня, 27 августа.

Как отмечается в сообщении, в Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, по сравнению с предыдущими сутками (включая 70 взрывов по сравнению с примерно 140). Около 70% этих нарушений были зафиксированы в период между 00:00 и 19:30 25 августа, преимущественно в районе между подконтрольным правительству г. Авдеевка (17 км к северу от Донецка) и подконтрольным «ДНР» г. Ясиноватая (16 км к северо-востоку от Донецка).

В Луганской области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, по сравнению с предыдущими сутками (в частности 1 взрыв и 3 выстрела по сравнению с примерно 70 взрывами).

25 августа, находясь на южной окраине подконтрольного правительству с. Муратово (51 км к северо-западу от Луганска), в течение 10 минут наблюдатели услышали 1 взрыв неопределенного происхождения примерно в 5 км к югу и 1 выстрел из стрелкового оружия в 1 км к юго-востоку. В тот же день, находясь в с. Новоалександровка (65 км к западу от Луганска), команда Миссии слышала 2 выстрела из стрелкового оружия примерно в 200 м к западо-юго-западу.