Официально: при какой задолженности могут лишить жилищной субсидии. Новости

Кабинет Министров Украины усовершенствовал процесс предоставления жилищных субсидий украинцам, в том числе жителям Донбасса. Теперь, для назначения субсидии будет учитываться доход семьи за последние 6 месяцев, а также предоставлена ​​возможность назначения субсидии недееспособному лицу по заявлению опекуна. Об этом говорится в постановлении «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины» №609, размещенном на Правительственном портале.

Согласно постановлению Кабмина, уменьшен период, за который учитываются доходы семьи для назначения жилищной субсидии, с 4-х до 2-х последних кварталов. То есть теперь, желающим получить субсидию, нужно будет предоставить данные о своих доходах за 6 месяцев, а не за последний год, как это было раньше. «Расчет субсидии на отопительный сезон в октябре осуществляется на основании доходов за первый – второй кварталы текущего года», – говорится в постановлении.

Постановлением также предусмотрено, что субсидия не будет назначаться только при наличии задолженности, общая сумма которой будет превышать 20 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Помимо этого, предоставлена ​​возможность назначения субсидии недееспособному гражданину по заявлению его опекуна.

«В случае, если в жилых помещениях (домах) зарегистрированы несовершеннолетние дети, оставшиеся без родительской опеки (попечительства), или недееспособные лица трудоспособного возраста, над которыми установлена ​​опека, субсидия назначается по заявлению опекуна (попечителя) и рассчитывается исходя из размера пенсии в связи с потерей кормильца и других видов пенсии и социальных выплат, которые получает опекун (попечитель) на подопечных детей и недееспособных лиц», – сказано в постановлении Кабмина.

Решением Кабмина также урегулирован вопрос выплаты субсидии на жилищно коммунальные услуги, а также приобретение твердого топлива и сжиженного газа в случае смерти человека, которому была назначена субсидия. В этом случае предоставление субсидии не прекращается до истечения срока ее назначения при условии, что в помещении зарегистрированы другие жильцы, которым начисляется плата за жилищно-коммунальные услуги. «В случае смерти лица, которому была назначена субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, такая субсидия выплачивается одному из лиц, с учетом которых была назначена субсидия, по заявлению такого лица», – уточняется в постановлении.

Кроме того, урегулирован вопрос расчета неиспользованных субсидий объединениями совладельцев многоквартирного дома и жилищно-строительными кооперативами.

Напомним, украинцы, получающие субсидию, в том числе и жители Донбасса, могут воспользоваться правом на монетизацию и вернуть деньги за экономию газа и электроэнергии. Заявление необходимо подать до 1 сентября.

Читайте также: