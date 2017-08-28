Официально: при какой задолженности могут лишить жилищной субсидии. Новости

Кабинет Министров Украины усовершенствовал процесс предоставления жилищных субсидий украинцам, в том числе жителям Донбасса. Теперь, для назначения субсидии будет учитываться доход семьи за последние 6 месяцев, а также предоставлена возможность назначения субсидии недееспособному лицу по заявлению опекуна. Об этом говорится в постановлении «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины» №609, размещенном на Правительственном портале.
Согласно постановлению Кабмина, уменьшен период, за который учитываются доходы семьи для назначения жилищной субсидии, с 4-х до 2-х последних кварталов. То есть теперь, желающим получить субсидию, нужно будет предоставить данные о своих доходах за 6 месяцев, а не за последний год, как это было раньше. «Расчет субсидии на отопительный сезон в октябре осуществляется на основании доходов за первый – второй кварталы текущего года», – говорится в постановлении.
Постановлением также предусмотрено, что субсидия не будет назначаться только при наличии задолженности, общая сумма которой будет превышать 20 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Помимо этого, предоставлена возможность назначения субсидии недееспособному гражданину по заявлению его опекуна.
«В случае, если в жилых помещениях (домах) зарегистрированы несовершеннолетние дети, оставшиеся без родительской опеки (попечительства), или недееспособные лица трудоспособного возраста, над которыми установлена опека, субсидия назначается по заявлению опекуна (попечителя) и рассчитывается исходя из размера пенсии в связи с потерей кормильца и других видов пенсии и социальных выплат, которые получает опекун (попечитель) на подопечных детей и недееспособных лиц», – сказано в постановлении Кабмина.
Решением Кабмина также урегулирован вопрос выплаты субсидии на жилищно коммунальные услуги, а также приобретение твердого топлива и сжиженного газа в случае смерти человека, которому была назначена субсидия. В этом случае предоставление субсидии не прекращается до истечения срока ее назначения при условии, что в помещении зарегистрированы другие жильцы, которым начисляется плата за жилищно-коммунальные услуги. «В случае смерти лица, которому была назначена субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, такая субсидия выплачивается одному из лиц, с учетом которых была назначена субсидия, по заявлению такого лица», – уточняется в постановлении.
Кроме того, урегулирован вопрос расчета неиспользованных субсидий объединениями совладельцев многоквартирного дома и жилищно-строительными кооперативами.
Напомним, украинцы, получающие субсидию, в том числе и жители Донбасса, могут воспользоваться правом на монетизацию и вернуть деньги за экономию газа и электроэнергии. Заявление необходимо подать до 1 сентября.
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