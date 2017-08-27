В Судане убит американский журналист, работавший на Донбассе. Новости

Американский журналист Кристофер Аллен и еще 18 человек погибли в результате боевых действий на юге Судана. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

26-летний Кристофер Аллен, работавший для различных информационных агентств, был убит во время тяжелых боев в городе Кая в субботу.

«На месте боев нашли 16 тел у оборонительной позиции национальной армии, включая тело белого мужчины», - сообщил представитель повстанцев, добавив, что были убиты трое суданских военных.

Он добавил, что Аллен оказался в самом эпицентре боев и носил куртку с надписью «PRESS». Аллен прошедшую неделю находился в рядах повстанцев вместе с двумя другими журналистами.

Посольство США в стране не подтвердило, что Аллен был убит и его семья была извещена.

В 2014 году Аллен работал на Донбассе, был одним из первых иностранных журналистов, побывавших на месте катастрофы малазийского «Боинга», писал репортажи, находясь вместе с бойцами батальона «Донбасс».

Аллен писал для британских изданий The Independent и the Telegraph, сотрудничал с телеканалом Al Jazeera.