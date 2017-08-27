Ситуация в пунктах пропуска днем 27 августа. Главная

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 25 августа, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Дмитрий: «13:12. Пеших сегодня валом. Причем на всех постах, очередь на украинском за оградкой. Машин тоже много, постоянно лезут без очереди. В сторону Донецка людей и машин не много»:

час назад

Marie: «13:12. В 7 утра на Никитовке в сторону Украины было машин 70 + около 20 льготы. Пеших много, около 100. На нулевом было машин 30-40 + постоянно пополняющаяся льготная. На Зайцево было машин 10, но на самом КПВВ стояли минут 40-50».

КПВВ «Марьинка»:

Chechen2 A: «13:14. Каргил прошел за 10 минут, 0-й Украина. Стал между второй поваленной и целой опорой. В сторону Донецка 17 машин от броневика»:

Константин: «11:14. Только что подъехал, машин в Донецк около 40 перед броневиком»;.

три часа назад

Ангелина: «11:20.На Днр в Курахово с десяток машин, дальше очередь после буса, на 1й поваленной опоре».

КПВВ «Новоторицкое»:

Виктория: «13:16. На Еленовке из Донецка пусто»;

Ангелина: 10:16. В сторону Донецка на Украине 5 машин, на ДНР - 7. А в сторону Украины машин 60»;

Павел: «12:17. На Еленовке на Марик почти нет машин, на Донецк около 50 машин»;

Юлия: «13:17. На ДНР в сторону Украины машин 15».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» и КПВВ «Гнутово» не сообщается.