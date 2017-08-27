Драки на Донетчине: Три человека пострадало, один – погиб. Новости

Вчера, 26 августа, в Донецкой области полицейскими зарегистрировано 973 обращения и сообщения от граждан, из них 113 – с признаками уголовного преступления. Два из них – о нанесении тяжких телесных повреждений. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

Так, поздно вечером в Бахмутском районе в больницу были доставлены двое мужчин. Один с ножевым ранением, второй – с тяжелыми травмами головы, туловища рук и ног. Оба пострадавших – участники одного и того же конфликта. Мужчины начали драться друг с другом. В результате 51-летний мужчина получил ножевое ранение, а 41-летний – попал в реанимацию.

А в Константиновке на улице неизвестный ударил мужчину ножом. От полученной травмы 45-летний потерпевший скончался в больнице. Виновник преступления был задержан. Выяснилось, что потерпевший распивал спиртное со своим 62-летним знакомым. Между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. В ходе драки подозреваемый ударил своего товарища ножом в живот.

Вещественные доказательства изъяты. По фактам открыты уголовные производства по ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы. Досудебные расследования продолжаются.

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