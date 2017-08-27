Житель Славянского района выращивал коноплю на огороде (Фото). Новости

В Николаевке (Славянский р-н, Донецкая обл.) сотрудники полиции изъяли из двора частного домовладения кусты конопли и сухие листья. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

Так, солидные запасы каннабиса оказались у 26-летнего местного жителя. Ранее судимый мужчина сушил листья наркосодержащего растения в своих хозяйственных постройках. Кроме того, на огороде и за домом у подозреваемого росли кусты конопли высотой от 1,6 до 3 м – все со следами полива и ухода.

По данным фактам полицией открыты два уголовных производства по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта», а также уголовное производство по ч. 1 ст. 310 «Посев или выращивание снотворного мака или конопли».

Читайте также: