Плотницкий надеется, что Украина не проживет без угля «ЛНР». Новости

Руководитель «ЛНР» Игорь Плотницкий считает, что «уже зимой Украина признает, что не может без угля Донбасса». Об этом он заявил сегодня, 27 августа, передают интернет-ресурсы НКТ*.

«На бывшей Украине наш уголь уже продавали по цене австралийского, южно-африканского, а скоро и по цене американского. Киевские правители назло не только Донбассу, но и всей Украине пытаются проворачивать разные темные комбинации, но все это зря. Деньги из воздуха, а уголь только поднять на-гора из забоя. Поэтому наша надежная союзница зима скоро все расставит на свои места», – сказал он и пообещал «вопреки всем трудностям военно-блокадного времени заботиться о каждой шахте, каждом трудовом коллективе».

Он считает, что президент Украины Петр Порошенко придумает для Донбасса «еще немало пакостных препятствий».