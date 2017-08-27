Стало известно, кто сыграет сегодня в Мариуполе вместо «Динамо». Новости

Сегодня, 27 августа, в Мариуполе (Донецкая обл.) вместо «Динамо» на поле стадиона «Ильичевец» выйдет сборная ветеранов украинского футбола. Об этом сообщает пресс-центр Футбольного клуба «Мариуполь».

Сообщается, что киевская команда в Мариуполь так и не прибыла, поэтому матч, вероятно, не состоится.

Тем не менее праздник футбола в городе все-таки будет. В составе сборной в Мариуполе будут играть звезды украинского футбола 90-х и 2000-х годов: Игорь Шуховцев, Святослав Сирота, Вячеслав Шевчук, Владимир Езерский, Владислав Ващук, Юрий Максимов, Эдуард Цихмейструк, Сергей Назаренко, Андрей Воробей, Андрей Воронин, Александр Косырин.

«Для тех жителей нашего города, которые купили билет на матч "Мариуполь" – "Динамо" и не захотят посмотреть игру легенд украинского футбола, наш клуб в рамках своей социальной ответственности предлагает обратиться в кассы стадиона или спорткомплекса "Ильичевец" и сдать билеты: мы вернем вам деньги с нашими глубокими извинениями. Для тех же болельщиков, которые придут на стадион в воскресенье, мы сделаем настоящий футбольный праздник», – отметил вице-президент ФК «Мариуполь» Андрей Санин.

Товарищеский матч ориентировочно начнется в 17:30.

Как сообщалось ранее, подразделения полиции Мариуполя способны обеспечить надлежащую безопасность и порядок во время проведения матчей Чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги на стадионе «Ильичевец».

Как отмечалось, на сайте ФК «Динамо» были опубликовали документы, в которых силовые структуры Украины убеждают киевский клуб не ехать в Мариуполь.

Напомним, что внимание к матчам в Мариуполе приковано в связи со скандалом: после выхода в Премьер-лигу ФК «Мариуполь» часть игр должна пройти в Мариуполе. В этой связи представители киевского ФК «Динамо» и львовского ФК «Карпаты» наотрез отказались ехать играть в Мариуполь на календарные матчи. Такое решение поясняется отсутствием гарантий безопасности.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин лично прогарантировал безопасность футболистов, напомнив, что Мариуполь – один из десяти самых безопасных городов Украины. Но заместитель гендиректора ФК «Динамо» Сергей Мохник заявил, что позиция клуба категорична: «Как я повезу автобус туда, где совсем рядом боевики? Это же очень яркая, красивая мишень». Он отметил, что «если ничего не изменится, нужно определить резервный стадион. "Динамо" готово сыграть на "Днепр-Арене"».

Позицию клуба подтвердил и вице-президент киевского «Динамо» Андрей Мадзяновский.

При этом в июне в Мариуполь приехали представители «Динамо» и «Карпат», чтобы лично проверить вопросы безопасности.

Несмотря на это, 16 июля в Мариуполе прошел первый матч 1-го тура Премьер-лиги чемпионата Украины по футболу. ФК «Мариуполь» принимал ФК «Верес» (Ровно).

Правоохранители обеспечили безопасность мероприятия, отметив, что игра между ровенской и мариупольской командами прошла без нарушений общественного порядка.

17 августа Федерация футбола Украины приняла окончательное решение: матч между командами «Мариуполь» и «Динамо» (Киев) будет проходить 27 августа в Мариуполе, на стадионе «Ильичевец». Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

В свою очередь «глава ДНР» Александр Захарченко заверил, что распорядился не обстреливать мариупольское направление в период футбольных матчей.

Однако, основной состав «Динамо» не поедет в Мариуполь на матч 7-го тура чемпионата УПЛ. Об этом сообщил вице-президент клуба Андрей Мадзяновский.

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