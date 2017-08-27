Научиться рисовать можно в любом возрасте, – переселенка из Луганска открыла арт-студию (Фото). Новости

Художница Ольга Растеряева (на фото) открыла в Киеве собственную арт-студию после переезда из Луганска. «Идея возникла давно. Восемь лет я учила луганских школьников в школе искусств. Начала понимать, что все возможное, как преподаватель, я уже сделала и нужно заняться саморазвитием. Поэтому ушла из школы и начала проводить мастер-классы по масляной живописи для детей и взрослых в психологических центрах. Со временем это переросло в систематические курсы. Когда переехала в Киев, это дело продолжила», – рассказала переселенка, передает «Gazeta.ua».

Занятия проходят в квартире, которую оборудовала под студию, или с выездом в разные уголки города и за его пределы. Есть групповые курсы для взрослых и детей. Часто просят проводить индивидуальные мастер-классы. «Сначала продолжила обучать клиентов из Луганска. Многие из них разъехались по разным городам. Поэтому организовала онлайн-курсы. Это были нетрадиционные техники рисования, живопись гуашью и скетчинг. Постепенно начала знакомиться и заниматься с киевлянами. Сработало "сарафанное" радио и база клиентов расширилась», – поделилась Ольга.

В студии Ольга обучает академическому рисунку и живописи. Также проводит мастер-классы по разным техникам: масло, гуашь, акварель, пастель, карандаш, черная ручка. «Есть интересный курс – скетчинг. Это быстрый рисунок. Мы ходим рисовать в парки, на улицу. В холодные поры года идем в кафе. Рисуем с натуры интерьеры и интересные композиции, делаем зарисовки людей. Проводим мастер-классы с выездом по Киеву и за его пределами. Недавно ездили в Карпаты. Сейчас планируем поехать в Качановский дворец Черниговской области», – рассказала художница.

Фото из архива Ольги Растеряевой Фото из архива Ольги Растеряевой Фото из архива Ольги Растеряевой Фото из архива Ольги Растеряевой Фото из архива Ольги Растеряевой Фото из архива Ольги Растеряевой Фото из архива Ольги Растеряевой Фото из архива Ольги Растеряевой

Самый дешевый мастер-класс, когда клиент приходит со своими материалами, стоит 150 грн за 3 часа. Самый дорогой – 450 грн по масляной живописи, когда материалы предоставляет студия. Закупить индивидуальный комплект для масляной живописи стоит 2,5 тыс грн. Один цвет краски стоит около 60 грн. «Такие наборы обычно покупают те, кто хочет серьезно заниматься рисованием. Многие приходят попробовать что-то новое. Посещают одно-два занятия, рисуют себе на память картину и получают от этого удовольствие. Есть люди, которые хотят попробовать рисовать, но переживают, что у них нет таланта. Наша задача – показать им, что главное иметь желание и все получится. Научиться можно в любом возрасте. Сейчас студия развивается. Это моя основная работа. Ничем другим заниматься не хотела бы. Преподавать живопись – мое призвание, оно вдохновляет и приносит удовольствие», – говорит Ольга.

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