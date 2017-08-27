В ФК «Динамо» уже хотят назначения новой даты матча в Мариуполе. Новости

Руководство футбольного клуба «Динамо» (Киев) обратилось с письмом к Федерации футбола Украины, Украинской премьер-лиге и ФК «Мариуполь», в котором вновь заявило о готовности сыграть матч 7-го тура УПЛ с ФК «Мариуполь» в Мариуполе, однако после нормализации оперативной обстановки на мариупольском направлении в зоне проведения АТО. Об этом говорится в официальном сообщении клуба.

«ФК "Динамо" Киев в очередной раз официально заявляет о готовности сыграть календарный матч 7-го тура УПЛ с ФК "Мариуполь" именно в городе Мариуполе. Это произойдет сразу после нормализации оперативной обстановки на мариупольском (мриморском) направлении и предоставлении текущих оперативных писем от органов СБУ и ГУ Нацполиции о принятии ими всех возможных мер для обеспечения безопасности пребывания и передвижения игроков и персонала ФК "Динамо" (Киев), обеспечении безопасного прибытия и пребывания болельщиков клуба в городе Мариуполь», – говорится сообщении.

При этом в ФК заявляют, что на их неоднократные обращения к ФК «Мариуполь» (как к хозяину поля), писем от ГУ Нацполиции и Управления СБУ с гарантиями проведения всех мер обеспечения безопасности и оценкой возможности проведения матча с учетом текущей оперативной ситуации в городе, ФК «Динамо» (Киев) по состоянию на 20.00 26 августа, то есть менее чем за сутки до начала матча, не получили.

«В то же время, руководство клуба анализирует текущую оперативную обстановку на мариупольском (приморском) направлении проведения АТО, где на протяжении последних дней, в т.ч. в течение этого периода, наблюдается резкое обострение ситуации. Зафиксированы многочисленные случаи открытия огня боевиками в сторону украинского территории», – поясняют в «Динамо».

«Учитывая активные миротворческие инициативы президента Украины Петра Порошенко с целью прекращения огня в зоне АТО, а также поддержку этих политических шагов со стороны представителей "Нормандской четверки", мы надеемся, что эти инициативы увенчаются успехом, и мы с большим удовольствием посетим гостеприимное украинское Приазовье. При условии выполнения вышеуказанных требований, просим учесть нашу позицию по этому вопросу и назначить новую дату календарного матча в городе Мариуполь», – говорится в письме.

Как сообщалось ранее, подразделения полиции Мариуполя способны обеспечить надлежащую безопасность и порядок во время проведения матчей Чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги на стадионе «Ильичевец».

Как отмечалось, на сайте ФК «Динамо» были опубликовали документы, в которых силовые структуры Украины убеждают киевский клуб не ехать в Мариуполь.

Напомним, что внимание к матчам в Мариуполе приковано в связи со скандалом: после выхода в Премьер-лигу ФК «Мариуполь» часть игр должна пройти в Мариуполе. В этой связи представители киевского ФК «Динамо» и львовского ФК «Карпаты» наотрез отказались ехать играть в Мариуполь на календарные матчи. Такое решение поясняется отсутствием гарантий безопасности.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин лично прогарантировал безопасность футболистов, напомнив, что Мариуполь – один из десяти самых безопасных городов Украины. Но заместитель гендиректора ФК «Динамо» Сергей Мохник заявил, что позиция клуба категорична: «Как я повезу автобус туда, где совсем рядом боевики? Это же очень яркая, красивая мишень». Он отметил, что «если ничего не изменится, нужно определить резервный стадион. "Динамо" готово сыграть на "Днепр-Арене"».

Позицию клуба подтвердил и вице-президент киевского «Динамо» Андрей Мадзяновский.

При этом в июне в Мариуполь приехали представители «Динамо» и «Карпат», чтобы лично проверить вопросы безопасности.

Несмотря на это, 16 июля в Мариуполе прошел первый матч 1-го тура Премьер-лиги чемпионата Украины по футболу. ФК «Мариуполь» принимал ФК «Верес» (Ровно).

Правоохранители обеспечили безопасность мероприятия, отметив, что игра между ровенской и мариупольской командами прошла без нарушений общественного порядка.

17 августа Федерация футбола Украины приняла окончательное решение: матч между командами «Мариуполь» и «Динамо» (Киев) будет проходить 27 августа в Мариуполе, на стадионе «Ильичевец». Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

В свою очередь «глава ДНР» Александр Захарченко заверил, что распорядился не обстреливать мариупольское направление в период футбольных матчей.

Однако, основной состав «Динамо» не поедет в Мариуполь на матч 7-го тура чемпионата УПЛ. Об этом сообщил вице-президент клуба Андрей Мадзяновский.

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