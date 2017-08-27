Прячемся без конца, – будни жителей поселка на линии огня у Докучаевска (Фото). Новости

Поселок Ясное находится на временно неподконтрольной украинской власти территории рядом с Докучаевском (Донецкая обл.). К западу от города проходит линия разграничения. Украинские позиции от поселка находятся в 800 метрах от жилых домов.

Жители часто страдают от обстрелов. «Прячемся без конца. Недавно стреляли. Только на огород выйдем и бах. И бахают. А у нас там и огурчик, и помидорчик. Нужно полить, собрать. А они бахают», – говорят пенсионеры.

По их словам, обстреливают минометным, стрелковым оружием, РПГ. Артиллерию не применяют. Пулями и осколками повреждены почти все дома. Были случаи, когда горели квартиры. «Много всего побито. Снаряд залетал. Побило осколками телевизор и мебель. Мало где у кого окна есть. Все побито. И квартиры горели и дома много разбитых», – рассказала семейная пара.

У них окна затянуты пленкой, лоджию зашили листами металла.

Говорят, прячутся в подвалах. «Стараемся, живем. В подвал бегаем, подвал у нас под домом», – сказал мужчина.

По словам жителей, в поселке остались те, кому некуда ехать. «А другие, может, и не желают уезжать. Не хотят бросать. Надеются на лучшее», – говорят они.

Больше всего жители поселка Ясное хотят мира и чтобы не жить в страхе.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

По материалам видеосюжета интернет-ресурсов НКТ Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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