Ринат Ахметов поздравил дончан и горняков: Я горжусь, что вырос в шахтерской семье. Новости

В последние выходные августа традиционно отмечаются День города Донецка и День шахтера. В праздничный день к дончанам и всем горнякам обратился Ринат Ахметов. Приводим текст обращения ниже.

День шахтера – очень важный для нашей страны праздник. Это день гордости за смелых людей, безгранично преданных своему делу. Это день гордости за людей, которые стали символом шахтерской профессии.

Сегодня я хочу обратиться ко всем шахтерам и сказать огромное-огромное спасибо за ваш героизм. За вашу надежность и ответственность. За то, что добываете уголь, который нужен всем, нужен всегда. За то, что совершаете подвиг каждый день, рискуете жизнью, чтобы в каждом доме было тепло и светло.

Я горжусь, что вырос в шахтерской семье. Горжусь, что наш футбольный клуб, за который болеет весь Донбасс, носит имя «Шахтер».

Дорогие дончане, земляки, сегодня для нас двойной праздник. Примите мои самые искренние поздравления с Днем города Донецка. Желаю нашему родному краю мира и благополучия!