Марчук рассказал, как на Донбассе используется «тактика выжженной земли». Новости

Представитель Украины в минской переговорной группе Евгений Марчук считает, что представители ОБСЕ не «видят» поджогов боевиками территорий на линии разграничения. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Температуры на Донбассе сейчас высокие и в прямом, и переносном смысле. Сухостоя там много, не говоря уже о полях созревших зерновых. Когда ветер в нашу, сторону сепары стреляют осветительными ракетами, но не в воздух для освещения, а прямой наводкой по полям и населенным пунктам. Днем такую ​​ракету почти не видно, и выстрела почти не слышно. И догорает такая ракета не в воздухе, а на земле куда упала. И поджечь при такой погоде можно пол горизонта. И СММ ОБСЕ ничего не увидит», – написал он.

Напомним, по данным волонтеров из-за пожаров в прифронтовых поселках Донецкой области за август сгорело по приблизительным оценкам не менее 220 домов мирных жителей.

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