В ФК «Мариуполь» заявляют, что «Динамо» пытается их дискредитировать (Документы). Новости

В футбольном клубе «Мариуполь» (Мариуполь) заявляют, что отправили в дирекцию Украинской премьер-лиги и ФК «Динамо» (Киев) все необходимые письма относительно предстоящих игр на своем стадионе, как и затребованные киевской командой официальные письма от Управления СБУ в Донецкой области, ГУ Нацполиции в области и Мариупольского горсовета касательно вопросов с безопасностью. Об этом говорится в официальном сообщении клуба.

«Сегодня, 27-го августа, в нашем городе должен был пройти матч 7-го тура Украинской премьер-лиги "Мариуполь" – "Динамо"… ФК "Динамо" не только не прибыл на игру в Мариуполь, но и всеми силами пытается дискредитировать наш клуб», - говорится в открытом обращении к «Динамо».

В «Мариуполе» заявляют, что согласно требованиям Регламента УПЛ отправил в Дирекцию премьер-лиги и ФК «Динамо» факсом и на официальный клубный e-mail все необходимые официальные письма относительно предстоящих игр (молодежных и первых команд).

«Также ФК "Мариуполь" предоставил Премьер-лиге и ФК "Динамо" официальные письма от…: Управления СБУ в Донецкой области (от 17.08.2017 №56/5/1-3279нт); Главного Управления Национальной полиции в Донецкой области (от 13.08.2017 №8031/02/18-2017 и 22.08.2017 №8160/02/18-2017); Мариупольского городского совета (от 22.08.2017 №092-50119-3)», - утверждают в футбольном клубе.

В свою очередь, отмечают в ФК «Мариуполь», от ФК «Динамо» они не получили ни одного официального письма относительно предстоящих игр (игровая форма, дата и время проведения предматчевого совещания), а также относительно даты и времени прибытия делегации клуба, маршрута следования и автотранспортных средств (эта информация необходима СБУ и МВД для организации сопровождения и проезда автобусов с делегациями ФК «Динамо» до Мариуполя).

Сегодня, 27 августа, руководство футбольного клуба «Динамо» (Киев) обратилось с письмом к Федерации футбола Украины, Украинской премьер-лиге и ФК «Мариуполь», в котором вновь заявило о готовности сыграть матч 7-го тура УПЛ с ФК «Мариуполь» в Мариуполе, однако после нормализации оперативной обстановки на мариупольском направлении в зоне проведения АТО.

Как сообщалось ранее, подразделения полиции Мариуполя способны обеспечить надлежащую безопасность и порядок во время проведения матчей Чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги на стадионе «Ильичевец».

Как отмечалось, на сайте ФК «Динамо» были опубликовали документы, в которых силовые структуры Украины убеждают киевский клуб не ехать в Мариуполь.

Напомним, что внимание к матчам в Мариуполе приковано в связи со скандалом: после выхода в Премьер-лигу ФК «Мариуполь» часть игр должна пройти в Мариуполе. В этой связи представители киевского ФК «Динамо» и львовского ФК «Карпаты» наотрез отказались ехать играть в Мариуполь на календарные матчи. Такое решение поясняется отсутствием гарантий безопасности.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин лично прогарантировал безопасность футболистов, напомнив, что Мариуполь – один из десяти самых безопасных городов Украины. Но заместитель гендиректора ФК «Динамо» Сергей Мохник заявил, что позиция клуба категорична: «Как я повезу автобус туда, где совсем рядом боевики? Это же очень яркая, красивая мишень». Он отметил, что «если ничего не изменится, нужно определить резервный стадион. "Динамо" готово сыграть на "Днепр-Арене"».

Позицию клуба подтвердил и вице-президент киевского «Динамо» Андрей Мадзяновский.

При этом в июне в Мариуполь приехали представители «Динамо» и «Карпат», чтобы лично проверить вопросы безопасности.

Несмотря на это, 16 июля в Мариуполе прошел первый матч 1-го тура Премьер-лиги чемпионата Украины по футболу. ФК «Мариуполь» принимал ФК «Верес» (Ровно).

Правоохранители обеспечили безопасность мероприятия, отметив, что игра между ровенской и мариупольской командами прошла без нарушений общественного порядка.

17 августа Федерация футбола Украины приняла окончательное решение: матч между командами «Мариуполь» и «Динамо» (Киев) будет проходить 27 августа в Мариуполе, на стадионе «Ильичевец». Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

В свою очередь «глава ДНР» Александр Захарченко заверил, что распорядился не обстреливать мариупольское направление в период футбольных матчей.

Однако, основной состав «Динамо» не поедет в Мариуполь на матч 7-го тура чемпионата УПЛ. Об этом сообщил вице-президент клуба Андрей Мадзяновский.