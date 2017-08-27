Массовые гулянья в центральном парке Донецка (Фото). Новости

Сегодня, 27 августа, в Донецке проходят праздничные мероприятия в честь Дня шахтера и Дня города. Начались они с самого утра. Основным местом проведения торжеств стал центральный парк культуры и отдыха им. Щербакова, передают интернет-ресурсы НКТ*.

Уверяют, что в парке находится около 2 тысяч дончан и гостей города.

С 9:00 в разных уголках парка для них проходят ярмарки цветов, национальных блюд, изделий декоративно-прикладного творчества, выставки художников и детских рисунков, а также развлекательные программы.

Сообщают, что вечером на главной сцене парка начнется праздничный концерт с участием российских звезд.

День шахтера и День города Донецка отмечаются ежегодно в последнее воскресенье августа.

Напомним, накануне руководитель «ДНР» Александр Захарченко заявил, что присвоил Донецку «звание» «город-герой».

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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