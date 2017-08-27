Из центра Донецка сегодня можно будет уехать на бесплатных автобусах. Новости

Сегодня, 27 августа, 12 дополнительных автобусов будут курсировать вечером из центра Донецка в четыре его района в связи с празднованием Дня шахтера и Дня города. Об этом сообщили в пресс-службе «горадминистрации», передают интернет-ресурсы НКТ*.

«Администрация города на безоплатной основе организовала развоз жителей Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов 12 автобусами большой вместительности, которые отправляются по окончании праздничных мероприятий в 22:00 от улицы Стадионной, вблизи парка имени Щербакова», – говорится в сообщении.

Также уверяют, что работа «муниципального» электротранспорта и маршрутных такси сегодня продлена.

Напомним, в Донецке и контролируемой «ДНР» части Донецкой области на время празднования Дня шахтера и Дня города комендантский час не отменен.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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