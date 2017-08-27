У границы Латвии зафиксировали три военно-транспортных самолета РФ. Новости

Вооруженные силы Латвии обнаружили три военно-транспортных самолета Российской Федерации вблизи морской границы страны. Об этом сообщают Национальные вооруженные силы Латвии в Тwitter.

По информации ведомства, 26 августа патрульные самолеты над Балтийским морем вблизи морской границы Латвии идентифицировали три российских военно-транспортных самолета Ан-12.