У границы Латвии зафиксировали три военно-транспортных самолета РФ. Новости

У границы Латвии зафиксировали три военно-транспортных самолета РФ

27.08.17 20:41dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Вооруженные силы Латвии обнаружили три военно-транспортных самолета Российской Федерации вблизи морской границы страны. Об этом сообщают Национальные вооруженные силы Латвии в Тwitter.

По информации ведомства, 26 августа патрульные самолеты над Балтийским морем вблизи морской границы Латвии идентифицировали три российских военно-транспортных самолета Ан-12.

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