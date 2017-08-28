В «ДНР» уверяют, что начали выделять квартиры детям-сиротам. Новости

В «ДНР» с начала текущего года усыновили 50 детей-сирот. Об этом сообщает местная газета со ссылкой на «службу по делам семьи и детей республики».

Отмечается, что за весь период в «республике» 153 сироты обрели семьи.

Первый факт усыновления в «Донецкой народной республике» зафиксирован 19 июля 2015 года. При этом в 2015 году было усыновлено 23 сироты, а в 2016 – 80 детей-сирот.

Также дополняется, что «власти ДНР с 2015 года обеспечили собственным жильем 25 обделенных родительским теплом детей».

«С начала текущего года постоянным жильем было обеспечено 6 детей-сирот и лишенных родительской опеки, а временным жильем – 3 ребенка из этих категорий», – сообщили в «службе».

Как сообщалось ранее, в «ДНР» право на усыновление ребенка имеют лица, зарегистрированные и постоянно проживающие в «республике».