Кто пел шахтерам в Донецке и Луганске (Фото). Новости

Вечером 27 августа в неподконтрольном Донецке в честь Дня шахтера и Дня города прошел праздничный концерт.

Как отмечают интернет-ресурсы НКТ*, у сцены в центральном парке им. Щербакова собралось около 10 тыс. зрителей.

Среди приглашенных и России гостей – рок-группа «Зверобой», лидер группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов с новым проектом «Мастодонт», некая группа «Горячие головы» с электронной поп-музыкой. Завершилось мероприятие выступлением российского певца Станислава Костюшкина.

Между выступлениями российских гостей один из дончан со сцены сделал предложение руки и сердца любимой. Избранница ответила согласием.

А Луганск в этот же вечер с Днем шахтера поздравляла Анита Цой, исполнительница этнической музыки из Якутии Олена Уутай и экс-участница российской поп-группы «Стрелки» Юлия Беретта. Местные ресурсы акцентируют, что в Луганске также собралось 10 тыс. зрителей.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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