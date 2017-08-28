Теперь в «ДНР» риелторы должны получать «лицензию». Новости

Теперь в «ДНР» деятельность риелторов подлежит «лицензированию». Как пишет местная газета, такое решение приняли на последнем заседании «депутаты народного совета», внеся изменения в ст. 10 «закона ДНР» «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности».

«До сегодняшнего дня в Донецкой народной республике не осуществлялось специальное государственное регулирование риелторской деятельности, что позволяло недобросовестным лицам получать доходы без оплаты соответствующих налогов и сборов. Кроме того, неквалифицированная и разрозненная деятельность риелторов может стать причиной дополнительных расходов для граждан, пользующихся услугами указанных лиц», – сказал «депутат» Вячеслав Тихоненков.

Он уверяет, что «лицензирование риелторской деятельности обеспечит гражданам республики государственные гарантии на получение квалифицированной помощи в данной сфере».

«Кроме того, предлагаемые правки позволят упорядочить деятельность лиц, осуществляющих ряд мероприятий, направленных на подготовку и сопровождение перехода права собственности или пользования недвижимым имуществом», – резюмировал Тихоненков.

Напомним, в «ДНР» происходит процесс «переоформления» украинских документов на недвижимость, который сопровождается скандалами и арестами. Как сообщалось ранее, в Донецке 11 июня 2017 года были арестованы 9 сотрудников городского бюро технической инвентаризации (БТИ), которое выдает технические паспорта на объекты недвижимости. Отмечалось, что аресты провели за то, что сотрудники БТИ работали с украинской печатью. Ранее уже были задержаны бывший директор этого предприятия, а также действовавший на тот момент новый директор.

В результате того, что БТИ осталось без сотрудников, образовалась просрочка с оформлением «республиканских документов» по недвижимости (около 2 тыс. заявлений), что вызвало хаос и образование больших очередей.

Также в августе «МВД ДНР» заявило о задержании сотрудников «регистрационной палаты при министерстве юстиции». Сообщалось, что члены группы якобы умышленно затягивали проведение технической инвентаризации недвижимости, подписание и выдачу «республиканских» техпаспортов. «За срочное изготовление технического паспорта на нежилое помещение площадью до 2500 кв. м. фигуранты получали от 6000 до 15000 рублей, на квартиру или дом – до 6000 рублей. Стражи порядка в течение месяца зафиксировали 147 фактов получения лидером ОПГ взяток за оказанные услуги на общую сумму более 700 тысяч рублей», – говорилось в сообщении.

В итоге, 6 человек – арестованы, еще 16 – находятся под подпиской о невыезде.

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