Без «Динамо»: Праздник футбола в Мариуполе (Фото). Новости

27 августа в Мариуполе прошел Праздник Футбола. После отказа киевского ФК «Динамо» играть в этот день матч Украинской Премьер-лиги в приморском городе, с ФК «Мариуполь» решили сразиться ветераны.

Мариупольцам противостояли кумиры Приазовья 90-х годов – Игорь Шуховцев, Олег Красноперов, Эдуард Цихмейструк и звезды украинского футбола 90-х и 2000-х годов Владимир Езерский, Вячеслав Шевчук, Вячеслав Свидерский, Сергей Назаренко, Олег Шелаев, Александр Косырин, Владислав Ващук, Валентин Полтавец и нестареющий Мирон Маркевич. Возглавлял столь именитую команду капитан легендарного «Динамо» 1986 года Анатолий Демьяненко.

Совместно с игроками ФК «Мариуполь» мастера минувших лет подарили приазовским болельщикам футбола (а на трибунах стадиона «Ильичевец» собралось 6270 зрителей) настоящее шоу с красивыми голами, нереализованными моментами, интересными комбинациями и яркими финтами и незабываемыми эмоциями...

Игру посетил президент Федерации Футбола Украины Андрей Павелко, который прокомментировал неявку киевского «Динамо»: «Еще в самый первый день, когда этот вопрос надуманно был поднят в украинском футболе, я сказал, что лично приеду проверить Мариуполь. Еще раз убедился, что это красивый и чистый город. Дорога от Запорожья через Бердянск была прекрасной, светлой. Даже никаких намеков на провокации. В Киеве прямо возле стадиона "Динамо" на Грушевского был теракт, где пострадали люди. Я даже не знаю, где сейчас безопаснее. Может, "Динамо" надо предложить все игры проводить в Мариуполе, где сейчас безопаснее, чем в Киеве».

По его словам, динамовцы даже не выехали из Конча-Заспы – «наверное, этого не было в планах». «Вся история высосана из пальца, она не красит украинский футбол. Надо выяснять сильнейшего на поле, а не переводить все в ультиматумы. Не должно быть элитных клубов, для которых делаются исключения. У нас все команды в чемпионате равны… Все должно быть по закону, он един для всех… Каст избранных у нас не будет. КДК примет решение. По всем канонам это техническое поражение для "Динамо"», – резюмировал Павелко.

«Мариуполь» – сборная Украины (ветераны) – 2:2

27 августа. Мариуполь. «Ильичевец». 6270 зрителей.

Голы: Авагимян, 8, Борячук, 16 – Косырин, 20, Шелаев, 25

«Мариуполь»: Гальчук, Тищенко, Насонов, Эрикс, Коробенко, Танковский, Рудыка, Авагимян, Борячук, Чурко, Меркушов

На замену выходили: Левченко, Горбунов, Белый, Проданов, Волк, Яворский, Савин

Гл. тренер – Александр Севидов

Сборная Украины (ветераны): Шуховцев, Шевчук, Езерский, Свидерский, Березовчук, Красноперов, Цихмейструк, Ващук, Шелаев, Назаренко, Косырин

На замену выходили: Сирота, Оксимец, Билозор, Самойлов, Донец, Полтавец, Собуцкий, Маркевич

Ст.тренер – Анатолий Демьяненко

Арбитр – Виктор Бондаренко

Ассистенты – Андрей Шамека, Алексей Преснухин

Четвертый арбитр – Вячеслав Гуляев

По материалам пресс-службы ФК «Мариуполь»

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