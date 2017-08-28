Горняки-новаторы: уникальные идеи Юрия и Дмитрия Бобарыкина . Новости

Еще совсем недавно Юрий Бобарыкин был обычным горнорабочим на шахте «Добропольская», который успешно проработал на своем предприятии около 17 лет. Впрочем, в Доброполье таким мало кого можно удивить. Однако, недавно стартовавший на его шахте проект построения Системы непрерывного совершенствования «Новатор», позволил ему раскрыться с совершенно неожиданной для многих стороны. Только за первые семь месяцев нынешнего года простой рабочий Юрий Бобарыкин подал 18 рационализаторских предложений, из которых 15уже было внедрено.

Два взгляда на «Новатор»

Собственно, сама идея проекта «Новатор», в общем и целом, предельно проста и понятна: всеми доступными средствами попытаться повысить эффективность работы предприятия. Всеми средствами означает – через повышение качества продукции, снижение потерь, улучшение процессов и обучение работников новым, более эффективным методам работы.

Но это теория. Как все это выглядит на практике, так сказать непосредственно в шахте?

«Юрий Бобарыкин не просто выполняет порученную ему работу. Прежде чем ее выполнить, он анализирует ситуацию. Он думает, как сделать работу лучше, а свои действия эффективнее. И только потом приступает к ее выполнению. В результате такого подхода у него появляются идеи о том, как облегчить условия труда, улучшить производственный процесс, усовершенствовать какой-то механизм...», – делится своим видением процесса начальник отдела операционных улучшений Сергей Деренко.

Сам Юрий Бобарыкин эту ситуацию представляет несколько иначе: «Мне очень хотелось проверить, насколько хорошо еще работает моя голова, верно ли я мыслю. И, наконец, это оказалось просто интересным занятием», - смеется он и тут же добавляет, что, по его мнению, сам проект «Новатор» как раз предназначен, прежде всего, для облегчения труда шахтеров. Причем, в тоне его голоса вполне ясно ощущается нескрываемое удовлетворение и даже гордость от того, что он смог реализовать себя в таком интересном деле. А профессиональная гордость за себя – это очень важный фактор, который дает хорошие бонусы практически в любой рабочей ситуации.

Яблоко от яблони

Теоретически, подать рационализаторские предложения может совершенно любой работник шахты. Но практика показывает, что поступают так далеко не все. Ведь для того, чтобы предложить что-то подобное, нужно обладать сразу несколькими качествами, главные из которых – наблюдательность и специфическое системное мышление. Как оказалось, свои умения Юрий Бобарыкин передал по наследству и своему сыну Дмитрию, который до недавнего времени работал на шахте механиком водоотлива. Теперь он не просто активно поддержал новое увлечение отца рационализаторством. Он как бы вывел этот процесс на новый, более высокий уровень.

«Сын Дмитрий пошел в этом смысле по стопам отца. Сначала он активно подавал идеи. А потом решил попробовать свои силы в качестве навигатора проекта "Новатор". Он подал анкету, сдал тесты, прошел собеседование, обучение, отбор и с марта нынешнего года внедряет проект «Новатор» как навигатор», – рассказывает Сергей Деренко, являющийся теперь начальником Дмитрия Бобарыкина.

В отличие от простого участника, навигатор – это штатный сотрудник предприятия, который полностью занят в проекте. Среди прочего, навигаторы помогают простым работникам оформлять предложения, однако, главное их занятие не в этом.

«Навигаторы приходят на производство, изучают производственный процесс, находят в нем узкие места, выявляют сдерживающие факторы и находят их причины. Это может быть неэффективная организация самого процесса, или причина в характере взаимодействия каких-то структур, или еще что-то. После нахождения узких мест они разрабатывают мероприятия, чтобы расшить эти узкие места. То есть ликвидировать сдерживающий фактор. Находят ответ на вопрос: что конкретно нужно сделать. Предлагают решение, а после стараются сопроводить это решение на всем пути его внедрения. И, в конце концов, они стараются сделать так, чтобы предложенное и внедренное ими новое стало постоянным. Они переобучают людей. Показывают на практике, в чем это новое приносит пользу им самим», - говорит Сергей Деренко и отмечает, что на данный момент доволен работой младшего Бобарыкина как навигатора.

Но больше всего доволен таким поворотом событий отец Дмитрия. Он не скрывает своей радости от того, что сын поддержал его рационализаторское увлечение, и особенно от того, куда, в конце концов, это его привело.

Вдохновлять друг друга

Дело в том, что тезис о том, что, выбрав профессию шахтера, Дмитрий пошел по стопам отца он считает некоторым преувеличением. Юрий Бобарыкин, все детство и юность которого прошли в российской глубинке – Костромской области – о профессии шахтера никогда особенно и не помышлял. Нет в Костромской области шахт. Он был серьезно настроен стать сварщиком.

Встретив свою будущую жену Людмилу, Юрий вскоре перебрался следом за ней на Донбасс. И тут оказалось, что она как раз из шахтерской семьи. У нее и отец был шахтером на шахте «Новодонецкая», и мать тоже работала на шахте. А вскоре и муж также стал шахтером. Поэтому, в том, что его сын Дмитрий также решил связать свою жизнь с шахтой, Юрий Бобарыкин ничего удивительного не видит.

«Он родился в Доброполье, рядом с шахтами и все детство здесь провел. У него все в семье шахтеры. Куда ему еще идти?», – удивленно спрашивает он.

Но совершенно другое дело, когда сын решил, глядя на отца, также попробовать себя в новаторстве и начал, как говорится, генерировать идеи. Причем, здесь немалым подспорьем ему послужило высшее образование, полученное в Донецком национальном техническом университете. После такого, Юрий Бобарыкин смог уже с полной уверенностью сказать, что сын пошел по его стопам.

«Я считаю, что это очень здорово, что он начал заниматься новаторством и рационализаторством и, в конце концов, попал в отдел операционных улучшений. Думаю, что там он сможет в полной мере реализовать имеющийся у него творческий потенциал», – не скрывает своей радости отец.

Впрочем, он уверен, что такой поворот событий совсем не повод расслабляться ему самому, как рационализатору. Скорее, даже наоборот.

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»

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