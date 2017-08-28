Особенности национальной контрабанды в зоне АТО. Новости

По большому счету в Украине существует только два крупных направления движения контрабанды: на Запад – через границу Евросоюза и в широком смысле на Восток – через границу с Россией. Впрочем, есть несколько как бы второстепенных направлений. Одно из них – через линию разграничения с временно неконтролируемыми украинской властью территориями Донецкой и Луганской областей (иначе говоря – «ДНР» и «ЛНР»).

Что везут на Запад?

У каждого из этих направлений своя специфика. К примеру, Запад – основное контрабандное направление. Туда везут преимущественно янтарь из Волыни, сигареты из Закарпатья и лес ото всюду, где он еще остался в западной Украине.

По данным Государственного агентства лесных ресурсов, только в 2016 году в Украине было незаконно вырублено 26 тыс. куб. м леса. Около 80% этого леса нелегально ушло в Европу. С янтарем все еще хуже. В Украине выдано лицензий на добычу 5 тонн камня в год. По мнению Министерства экологии и природных ресурсов, реально янтаря в Украине ежегодно добывается около 300 тонн. Почти весь он нелегально уходит за границу.

Что же касается сигарет, то тут Украина вообще рекордсмен. Как отмечает Всемирная таможенная организация, в прошлом году наша страна взяла «мировое золото» в негласном первенстве по их контрабанде. По данным Интерпола, контрабанда из Украины составляет около 9 млрд сигарет в год. Около 40% всего контрабандного курева в ЕС приходится именно на нас.

Обратно в Украину из Европы таким же образом едет преимущественно электроника. И едет неплохо, бодро. По данным Ассоциации предприятий информационных технологий Украины, в нашу страну нелегально ввозится около 25% смартфонов, 30% товаров IТ-сектора и около 50% накопителей памяти. Доля нелегального рынка телевизоров составляет около 15%, ноутбуков – 20%, планшетов и фотокамер – 25%, пылесосов – 25%, холодильников и стиральных машин – 20%. Нелегальный ввоз некоторых категорий премиум-смартфонов достигает 50%, а телевизоров с большим экраном – более 60%.

Восток – дело тонкое?

Восточное направление специализируется в основном на контрабанде продовольствия (грецкие орехи, сыр, сало), одежды и обуви в Россию. В обратную сторону из России идет преимущественно бензин и дизтопливо. Причем, иногда для этого даже прокладывают под землей нелегальные топливопроводы. Компанию горючему составляют автомобили, которые в России дешевле, чем в Украине.

Что касается линии разграничения с неконтролируемыми территориями Донбасса, то и тут есть своя специфика. Как утверждают эксперты, здесь речь, прежде всего, идет о контрабанде сигарет уже в Украину. Кроме того, в Украину активно идет контрабанда медикаментов, произведенных на фармацевтических предприятиях, находящихся на неконтролируемой территории. И, наконец, традиционно неплохо идет контрабанда дешевого российского бензина и дизтоплива.

Кроме того, по некоторым данным, через «ДНР» и «ЛНР» активно перемещаются наркотики в обе стороны. Как и контрабанда оружия.

Одну особенность контрабанды между контролируемой и неконтролируемой украинской территорией в январе нынешнего года раскрыл заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

«В каком-нибудь поселке, расположенном в "серой зоне", регистрируются частные предприниматели. Исходя из того, что украинские блокпосты стоят перед такими населенными пунктами, предприниматели, получив регистрацию в штабе АТЦ, имеют фактическую возможность везти в эти населенные пункты неограниченное количество товаров (это наша территория). А после того, как этот груз попадает в такой населенный пункт, он переправляется на неконтролируемую территорию, ведь дальше никаких блокпостов больше нет», – сообщил он.

Возможно, именно высокая эффективность этой схемы и заставила украинских военных в итоге занять «серую зону», чтобы ее ликвидировать. Однако, контрабанду на линии разграничения это не остановило.

Продовольствие вне конкуренции

Но что на самом деле пытаются возить контрабандой через линию разграничения? В какой-то степени ответить на этот вопрос может анализ статистики задержаний контрабанды по официальным сводкам Государственной пограничной службы Украины с контрольных пунктов въезда-выезда в зоне АТО.

Итак, взглянем на ситуацию в срезе первых трех недель августа. Попытки контрабандой переправить через линию разграничения продукты питания пресекались за это время с завидным постоянством и регулярностью. Так, 1 августа на КПВВ «Новотроицкое» и «Майорск» задержали несколько авто, которые пытались незаконно перевезти овощи и фрукты. 3 августа здесь же, а также на КПВВ «Марьинка» задержаны продукты питания. А на следующий день – пищевые добавки.

11 августа возле Трехизбенки в Луганской области задержали две «Нивы», пытавшиеся провезти в «ЛНР» тонну сыра на около 120 тыс. грн. А 14 августа на КПВВ «Новотроицкое» задержали мед. 60 кг меда нашли в… топливном баке. Его пытались вывезти на неконтролируемую территорию. 18 августа КПВВ «Майорск», «Марьинка» и «Гнутово» «собрали» в общей сложности 255 кг пищевых добавок. И, наконец, 21 августа на «Майорске» в паре легковых авто задержано 302 кг сыра.

Таким образом, вопреки мнению экспертов, одним из лидеров в контрабанде на линии разграничения оказывается продовольствие.

Одежда, обувь и сигареты

Не менее популярной в этот период была одежда и обувь. 1 августа на КПВВ «Новотроицкое» и «Майорск» задержали спортивную одежду и аксессуары. Через день здесь же попалась партия одежды, а 6 августа – партия обуви. 10 августа на КПВВ «Гнутово» задержано авто, вывозившее на неконтролируемую территорию еще одну партию обуви.

А 15 августа на «Новотроицком» обнаружили 64 джинсов. Они «ехали» в топливном баке и запасном колесе. Этот день вообще был урожайным на одежду и обувь. На разных донецких КПВВ задержали большую партию одежды, большую партию детских игрушек. А в Луганской области была остановлена «эвакуация» в «ЛНР» спортивной обуви, детской одежды и предметов личной гигиены на 360 тыс. грн. Одежда и обувь – еще один лидер контрабанды через линию разграничения.

Напротив, сигареты, на удивление, в сводках фигурируют относительно редко. Так, 12 августа на контрольном посту «Березовое-2» задержали женщину, которая пыталась ввезти на контролируемую территорию более 1000 пачек сигарет. 13 августа на «Новотроицком» опять попались сигареты – 390 пачек. Правда, их пытались вывезти. И, наконец, 16 августа на «Новотроицком» пограничный наряд пресек вывоз на неконтролируемую территорию 1000 пачек сигарет, спрятанных в топливном баке и сиденьях. И это все. Для декларируемого лидера – не густо.

Впрочем, возможно, они просто не доезжают до КПВВ. Так, к примеру, 18 августа появилась информация, что СБУ в районе Торецка задержало микроавтобус с 250 коробками сигарет стоимостью примерно 1,5 млн грн. Сигареты пытались переправить на контролируемую территорию Украины. Но неудачно.

Почти как на российской границе?

Наркотики в сводках за этот период фигурируют лишь раз, а оружие – дважды. Так, 5 августа на КПВВ «Майорск» в топливном баке автомобиля «ВАЗ», ехавшего в неподконтрольную Горловку, нашли 8 пластиковых бутылок, в которых было 4,5 кг конопли. А 9 августа на «Новотроицком» были обнаружены пистолет «Макаров» с патронами к нему, а также РГД-5 и 60 патронов калибра 5,45 мм. Это пытались ввезти с неконтролируемой территории. И, наконец, 21 августа опять же на «Майорске» в багажнике авто, пытавшемся выехать на неконтролируемую территорию, были найдены патроны 5,45 мм.

Нефтепродукты в сводках за первые три недели августа в качестве контрабанды не упоминаются вовсе, а медикаменты фигурируют лишь раз – 4 августа. И напротив, два-три раза упоминаются авто- и мотозапчасти, мобильные телефоны и сантехнику. И по разу – ноутбуки, комплектующие к компьютерам, парфюмерия, разного рода электрические стабилизаторы, бытовая химия, рыбацкие принадлежности и спортивный инвентарь.

Определенной популярностью пользуются металлы. Так, 8 августа через КПВВ «Новотроицкое» пытались вывезти 525 кг свинца, а 19 августа – через КПВВ «Гнутово» ввезти более 600 кг меди.

Откровенной экзотики, вроде той, когда 16 мая пограничники КПВВ «Марьинка» задержали скрипку Страдивари 1730 года выпуска, которую пытались ввезти в Донецк, за первые три недели августа не случилось. Но такое вообще случается редко.

В итоге можно констатировать, что контрабанда в зоне АТО действительно специфична. В основном через линию разграничения пытаются нелегально провозить продукты питания, одежду и обувь для взрослых и детей, а также сигареты. То есть товары первой необходимости.

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»

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