«Донецкое» пиво производят в Российской Федерации (Фото). Новости

Пиво «Донецкое» сделано в России. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

«Праздник продолжается. Пиво "Донецкое" сделано в России, город Брянск», – пишет пользователь с никнеймом Александр Валентинович.

Стоимость, судя по комментариям, составляет 50 руб. (21,75 грн по курсу «центрального республиканского банка ДНР» на 28.08.2017 года) за объем 1,5 литра.

«Холодненькое ничего так», – оценивают качество «Донецкого» пользователи соцсетей.

На этикетке указано, что пиво «Донецкое» произведено в Брянске (Российская Федерация), по адресу: ул. Пушкина, 16А. Примечательно, что на сайте производителя (адрес сайта также есть на этикетке) в перечне продукции данного вида алкогольного напитка нет.