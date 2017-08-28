Freedom House опубликовала карту Украины без Крыма. Главная

Международная правозащитная организация Freedom House разместила на своем сайте отчет «Популисты и автократы: Двойная угроза глобальной демократии», проиллюстрировав его всемирной картой, на которой украинский Крым выделен как отдельная территория, передает «Украинская правда».

Так, на карте территория Украины промаркирована желтым цветом, территория России и аннексированного Крыма – темно-синим. Также, в пояснениях к карте указано, что Украина по уровню свободы «частично свободна», Крым и РФ – «не свободны».

Кроме того, в разделе «Европа» Крым отмечен звездочкой, что означает, что на карте он помечен как территория, а не как принадлежность к стране.

Также, в отчете организации указано, что Россия в прошлом году «вмешивалась в политические процессы США и других демократических стран, увеличила свою военную поддержку диктатуры Башара Асада в Сирии и усилила свою незаконную оккупацию украинской территории».

Согласно оценке Freedom House, свобода в аннексированном Крыму, как и в России, исчисляется от 0 до 10 баллов, что является наихудшим показателем (максимальное количество баллов – 100).

Фото: сайт Freedom House

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