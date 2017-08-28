В арт-кафе в Доброполье нельзя купить алкоголь. Новости

Активисту Владимиру Оросу удалось получить грант от Программы развития ООН, и открыть с его помощью первое в Доброполье (Донецкая обл.) арт-кафе «Троллейбус». Об этом сообщает «Громадське радіо».

«Было много различных поездок в более крупные города, областные центры, я сам жил 1,5 года в Донецке, до боевых действий. Захотелось, чтобы в небольшом городе было свое альтернативное заведение, где можно послушать приятную музыку, провести мастер-класс, литературный вечер, а параллельно – покушать, выпить чашечку кофе», – говорит основатель арт-кафе «Троллейбус».

В заведении уже успели провести много разных мероприятий: от кулинарных мастер-классов по украшению кексов и дизайнерских курсов до тренингов для журналистов и выступлений бардов. Особым успехом в кафе пользуются литературные вечера.

«Мы стараемся по максимуму задействовать местных жителей. Например, у кого-то есть собственные произведения. Но зачастую это тематические литературные вечера, посвященные известным авторам», – отмечает Владимир Орос.

У кафе «Троллейбус» есть еще одна особенность – там посетители не смогут купить алкоголь. Хоть из-за этого заведение теряет часть посетителей, все же «обрастает» и постоянными клиентами, которые приходят на тематические вечера и могут весело провести время с чашкой чая или кофе.

«Постепенно у нас набираются постоянные клиенты, которые приходят именно на вечера. Например, была группа SpivOberta, родом из Доброполья, которая уже выступала в Америке, сейчас они записывают альбомы в Киеве, и мест не хватало: люди стояли на улице», – рассказал активист.