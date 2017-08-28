Попасная: Жизнь психоневрологического интерната, вернувшегося из эвакуации (Фото). Новости

Работники любого психоневрологического интерната стараются уберечь своих подопечных от влияния стресс-факторов. Но что делать, если жить приходится в считанных километрах от реальных боевых действий? В Луганской области коммунальное учреждение «Попаснянский психоневрологический интернат» за 68 лет своего существования успел побывать пристанищем для беспризорников, детей и даже бывших заключенных. Но сейчас будни учреждения определяет близость линии фронта, которая находится всего в 5 км отсюда, передает «Радио Свобода».

Впрочем, бывали здесь времена и похуже. В феврале 2015 года обстрелы были настолько сильными, что подопечных пришлось эвакуировать. Несколько человек погибли прямо во время эвакуации. «Надо понимать, что трое у нас погибли, когда мы вывозили. Один человек на глазах – работница пищеблока. Людей быстро вывезли, по всей территории Украины: от Кропивницкого до Харькова и по Луганской области», – рассказал ведущий специалист по социальной работе Сергей Лазаренко.

Пока подопечные обживались в новых интернатах, работники продолжали выполнять свои обязанности. «Люди ходили на работу, делали своими силами ремонт. Потом все понемногу стало возвращаться в свое русло. Много людей разъехалось, набрали много молодых сотрудников. В целом работают столько же людей, хотя появляются даже новые сотрудники – приняли на работу культорганизатора», – вспоминает заместитель директора интерната Дмитрий Федченко.

Ольга Черниченко, которая теперь организовывает досуг подопечных, признается, что расшевелить получается не всех. «Сейчас жарко, они не хотят выходить на улицу. Многие – в состоянии агрессии, надо их расслабить. Стараемся какой-то фильм добрый показать», – говорит она.

Несмотря на название, в интернате находятся не только подопечные с психоневрологическими расстройствами, но также люди с инвалидностью, многие из них, по словам Ольги, ничем не отличаются от своих сверстников за забором учреждения. «Вот мальчик, Андрей его зовут, он хочет приставку, хочет компьютеры, он хочет развиваться. У нас была возможность оформить его учиться, но нам отказали», – сказала Ольга. «А что, нет, да? А я жду, блин, е-мое! Я на компьютерщика хотел…», – удивляется Андрей.

Андрей рассказывает, что в свободное время он либо смотрит DVD в своей комнате, либо телевизор в холле. Причем, в телевизоре можно найти и антиукраинские телеканалы. ​«По вечерам телек смотрим, DVD гоняем – я люблю фантастику смотреть, боевики с Джеки Чаном, Джетом Ли. Я в "Одноклассниках" сижу, в "Фейсбуке". В вестибюле есть телевизор – там "ЛНР" ловит, "Новый канал", ТРК "Украина", "ЛОТ", "Интер", "1+1", "СТБ", "НТВ"», – перечисляет мужчина.

34-летнему Андрею в интернате нравится. Жалуется только на нехватку противоположного пола. А вот у людей пенсионного возраста такой проблемы нет: они и встречаются, и женятся.

Сейчас в интернате живут почти 100 подопечных. Вернули уже практически всех, кого эвакуировали. А вот директора, который не проработал здесь и года, наоборот, недавно арестовали правоохранительные органы. Его обвиняют в получении взятки в размере 50 тыс. грн. Ранее несколько его предшественников сбежали на территорию, подконтрольную «ЛНР». Как водится – с деньгами.

На работу интерната это не повлияет – все 4 капитальных ремонта, которые запланированы на этот год, наверняка завершат. Зато у подопечных, кроме просмотра телевизора и игры в карты, появилось еще одно развлечение – обсуждение новостей об их уже бывшем директоре.

Один из дружелюбных, но необщительных подопечных интерната Олег и Шура поженились после того, как вернулись из эвакуации Подопечные интерната много читают. Преимущественно – детективы и эротику У одного из подопечных тяга к строительным работам Выходить из дома интерната можно только после разрешения администрации. По словам подопечных, во многих подобных учреждениях процедура выхода куда более сложная

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