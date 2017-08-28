Ринат Ахметов: «Шахтер» обязательно приедет в Мариуполь. Новости

Президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов прокомментировал в программе «Великий футбол» ситуацию вокруг несостоявшегося матча чемпионата Украины «Мариуполь» – «Динамо» (Киев), сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».
Ринат Ахметов заверил, что «Шахтер» обязательно приедет на игру в Мариуполь.
«Как я оцениваю действия "Динамо"? Думаю, этот вопрос не ко мне. Почему они так поступают, будет правильно спросить менеджмент "Динамо" или президента клуба. Я это не комментирую. Но хочу заверить всех наших болельщиков: "Шахтер" очень ждет этого матча и обязательно приедет в Мариуполь, чтобы подарить нашим землякам большой футбольный праздник. Если вы спросите, опасно ли для футболистов играть в Мариуполе, я спрошу вас в ответ: а для полумиллионного населения города не опасно там жить? Это мирные люди. И если для них находиться в городе не опасно, значит и нашим футболистам бояться нечего».
Напомним, основной состав ФК «Динамо» (Киев) не поехал в Мариуполь на матч 7-го тура чемпионата УПЛ, который должен был состояться 27 августа на стадионе «Ильичевец».
При этом руководство ФК «Динамо» обратилось с письмом к Федерации футбола Украины, Украинской премьер-лиге и ФК «Мариуполь», в котором вновь заявило о готовности сыграть матч 7-го тура УПЛ с ФК «Мариуполь» в Мариуполе, однако после нормализации оперативной обстановки на мариупольском направлении в зоне проведения АТО.
После отказа ФК «Динамо» играть 27 августа матч Украинской Премьер-лиги в приморском городе с ФК «Мариуполь» решили сразиться ветераны украинского футбола. Мариупольцам противостояли кумиры Приазовья 90-х годов и звезды украинского футбола 90-х и 2000-х годов.
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