Администрация Трампа «всерьез рассматривает» возможность предоставления оружия Украине, – Волкер. Новости

Спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил о том, что администрация президента США Дональда Трампа «всерьез рассматривает» вопрос предоставления Украине летального оружия. Об этом Волкер сказал в интервью британскому изданию Financial Times, передает «112.ua».

«Продолжает или нет администрация Трампа политику администрации Обамы? Пока нет новой политики. Но разговоры ведутся на очень высоком уровне и люди относятся к этому очень серьезно. Конечно, решение будет за президентом», – сказал он.

Кроме того, спецпредставитель предупредил, что украинский вопрос негативно скажется на российско-американских отношениях.

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