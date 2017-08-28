Салют в Донецке (Видео). Новости

27 августа в парке им. Щербакова в неподконтрольном Донецке прошел праздничный салют в честь Дня шахтера и Дня города. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Салют некоторым дончанам понравился, другие, судя по комментариям, остались недовольны.

Вот что пишут пользователи:

Ирена: «Красиво было»;

Сергей: «Война и салюты?!»;

Игорь: «Зачем салют в такое время – неясно»;

Изольда: «Зачем делать концерт до 22:30 и комендантский с 23:00?? Неужели рассчитывают, что можно дойти до машины через всю эту толпу и доехать домой в отдаленные части Донецка за полчаса?».

Напомним, 27 августа в Донецке прошли праздничные мероприятия в честь Дня шахтера и Дня города.

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