Ситуация в пунктах пропуска утром 28 августа. Новости

Сегодня утром, 28 августа, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 27 августа линию разграничения через КПВВ пересекли 33,3 тыс. человек и более 5,3 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 7150 человек и 1040 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9140 человек и 1960 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6430 человек и 1506 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3265 человек и 814 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 7322 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 70/0;

КПВВ «Марьинка» – 50/30;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/70;

КПВВ «Гнутово» – 20/40.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Александр: «7:00. В сторону Курахова на ДНР-посту очередь огромнейшая – до моста».

Роман: «7:24. На "Каргилле" в сторону Курахово очередь до моста».

Катерина: «8:20. Со стороны Курахово в Донецк машин мало. На "нуле" машин 15».

КПВВ «Новотроицкое»:

«Sa Pregon»: «8:08. Еленовка в Донецк: авто до поворота, не до храма».

Геннадий: «8:10. В Новотроицке в Донецк никого – ни пеших, ни машин. В Еленовке в Мариуполь машин 200, пеших уже много сегодня в Украину везде. Два часа переход пеший занял».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.