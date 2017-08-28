Сводка из зоны АТО за 27 августа: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 22 обстрела украинских позиций. Об этом сегодня утром, 28 августа, сообщили в штабе АТО.

На приморском (мариупольском) направлении вечером участники незаконных вооруженных формирований несколько раз применяли крупнокалиберные пулеметы на подступах к Водяному и Лебединскому.

На донецком направлении вечером и ночью противник дважды применял гранатометы и крупнокалиберные пулеметы в районе Авдеевской промзоны. Кроме того, гранатометы противника работали на подступах к Майорску и Луганскому.

В «ЛНР» сообщают, что «киевские силовики за минувшие сутки 9 раз обстреляли позиции "ЛНР". Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Фрунзе и Калиново, сел Лозовое, Желобок, Пришиб и Калиновка. Огонь велся из минометов калибром 82 мм, автоматических станковых гранатометов АГС, станковых противотанковых гранатометов СПГ, подствольных гранатометов ГП и стрелкового оружия».

В «ДНР» на момент подготовки материала свою версию событий вдоль линии разграничения не обнародовали.