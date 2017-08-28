КПВВ «Майорск» попал под обстрел. Новости

Вечером 27 августа представители незаконных вооруженных формирований полчаса вели огонь по позиции контрольного поста «Майорск» на Донетчине. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что огонь представители НВФ открыли в 20:00 из крупнокалиберного стрелкового оружия. Обстрел осуществлялся со стороны неподконтрольной украинским властям Горловки.

В Госпогранслужбе также сообщили, что во время обстрела граждане и транспортные средства на КПВВ «Майорск» не находились. Пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет. Пограничники ответный огонь не открывали.