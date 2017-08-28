В «ДНР» не доехала одежда и косметика на 120 тыс. грн. Новости

Через КПВВ «Майорск» 27 августа на неподконтрольную украинским властям территорию пытались провезти одежду и косметику на сумму почти 120 тыс. грн. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Во время несения службы в КПВВ "Майорское" пограничники обнаружили 2 попытки незаконного перемещения грузов на неконтролируемую территорию. Два автомобиля с одеждой и косметикой на общую сумму почти 120 тыс. грн переданы представителям Государственной фискальной службы для принятия правовых решений», – сказано в сообщении Госпогранслужбы.