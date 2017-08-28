Пожары на Донетчине: погибли две женщины (Фото). Новости

27 августа утром на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение о пожаре в Валерьяновке (Волновахский р-н Донецкой области). По указанному адресу выехали дежурные отделения 11-го Государственного пожарно-спасательного отряда. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области.

Пожарные выяснили, что горит частный жилой дом. Во дворе спасатели обнаружили тело хозяйки 1939 года рождения без признаков жизни.

Пожар был локализован и ликвидирован. Причина возгорания устанавливается специалистами. На тушение пожара от Главного управления привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники.

В тот же день в 22:15 произошел пожар в квартире в Доброполье Донецкой области. Спасатели 19-го Государственного пожарно-спасательного отряда, которые выехали по указанному адресу, выяснили, что внутри квартиры наблюдается плотное задымление. Во время проведения разведки и тушения пожара в одной из комнат бойцы ГСЧС обнаружили женщину 1959 года рождения без сознания. Спасатели вынесли ее на свежий воздух, оказали первую медицинскую помощь и провели реанимационные мероприятия, однако женщину спасти не удалось.

Спасатели локализовали пожар в 23:05 и ликвидировали в 23:35. Причина возгорания устанавливается. От Главного управления привлекалось 9 человек личного состава и 3 единицы техники.